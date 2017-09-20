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ميركل تعقد آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل الانتخابات التشريعية

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مصراوي Masrawy

ميركل تعقد آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل الانتخابات التشريعية

12:06 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ميركل تعقد آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل الانتخابات التشريعية

ميركل

برلين - (د ب أ):

تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء آخر اجتماع لمجلس وزرائها قبل الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل، والتي تسعى ميركل من خلالها لتولي منصب المستشارية لفترة رابعة على التوالي.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم موضوعات تتعلق بالتعليم من أجل تنمية مستدامة ودعم أطفال المدارس ودور الحضانة.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء تقريرا يدور حول دور التعليم في زيادة وعي الأفراد في ألمانيا بمدى تأثير سلوكياتهم الخاصة على البيئة والطبيعة، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة البيئة الألمانية.

ويأتي هذا التقرير في إطار برنامج عالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

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