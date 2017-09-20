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إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق المريوطية

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مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق المريوطية

12:14 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق المريوطية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء؛ إثر تصادم سيارتين بمنطقة شبرامنت بركز أبو النمرس.

المعاينة الأولية كشفت أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخرى أجرة بطريق المريوطية، مما تسبب في توقف حركة السيارات.

انتقل رجال المرور لتجنيب السيارتين، وإزالة آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات لحين إعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

 

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