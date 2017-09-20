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مصدر: ضبط 3 متهمين جدد بواقعة هروب "خُط الصف"

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مصراوي Masrawy

مصدر: ضبط 3 متهمين جدد بواقعة هروب "خُط الصف"

12:13 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، إن قوات الشرطة نجحت في ضبط 3 متهمين جدد في واقعة هروب متهم عقب رشق أسرته للقوات وتهريبه بمركز الصف، والمتداولة إعلاميا بـ "خُط الصف".

وأوضح المصدر أن المتهم "صابر جمعة"، 35 سنة، هارب من سجن وادي النطرون في أعقاب ثورة 25 يناير، صدار ضده حكم بالسجن المؤبد بقضية (مخدرات).

أكد المصدر أنه أثناء توجه قوة بقيادة النقيب حسانين مصلح لضبطه بمسكنه بعرب الحصار، تجمع 16 شخصا من أسرته ورشقوا القوات بالحجارة، وتمكن المتهم من الهرب، لافتا بأنه تم ضبط 4 منهم.

أشار المصدر إلى أن معلومات وردت باختباء 3 متهمين آخرين في المنطقة الصحراوية بالصف، فتم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وهم: "محمد ج."، 39 سنة، "بسام ع."ن 27 سنة، و"حسيني ع."ن 23 سنة، وبحوزتهم مواد مخدرة.

وشدد المصدر على أن مباحث الجيزة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، تلاحق المتهمين الباقيين لضبطهم خلال الساعات القادمة، مؤكدا إحالة المضبوطين إلى النيابة العامة للتحقيق.

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