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المحكمة تطلب حضور راندا البحيري في قضية اتهامها بالتزوير

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مصراوي Masrawy

المحكمة تطلب حضور راندا البحيري في قضية اتهامها بالتزوير

12:12 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

المحكمة تطلب حضور راندا البحيري في قضية اتهامها بالتزوير

كتب – محمود السعيد:
رفعت محكمة جنح مستأنف عابدين، اليوم الأربعاء، جلسة استئناف الفنانة راندا البحيري، ومحاميها شاهين عبدالقادر، على حكم حبسهما سنة مع الشغل، لإدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.
ورفضت المحكمة حضور محامي الفنانة بتوكيل خاص، وطلبت حضورها بصفتها.

كانت محكمة عابدين قضت غيابيًا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 10 آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

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