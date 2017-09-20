إحالة شاب اغتصب فتاة يحبها بمساعدة صديقه للجنايات بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة ديرب نجم العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، إحالة شاب وصديقه، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهما بالتعدي جنسيًا على فتاة بدائرة المركز.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، تلقت بلاغًا من والد "ع. م" 16 عامًا، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، يتهم فيه "أحمد.ع" 21 عامًا، وصديقه "عصام.م" 22 عامًا، بالتعدي على نجلته جنسيًا.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم الأول باستدراج المجني عليها إلى منزل صديقه (المتهم الثاني)، وتعدى عليها جنسيًا تحت التهديد، فيما قام الأخير بتجهيز المكان وتهيئته للواقعة، حيث أفاد تقرير الطب الشرعي، بصحة الواقعة وثبوت التعدي جنسيًا على المجني عليها.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما محبوسان إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة مواقعة أنثى تحت التهديد.