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شاكيري يبحث عن تحطيم رقم بيكهام القياسي

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شاكيري يبحث عن تحطيم رقم بيكهام القياسي شاكيري يبحث عن تحطيم رقم بيكهام القياسي

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى معرفة اللاعب السويسري شيردان شاكيري كيفية تسجيل الأهداف المميزة، ولكنه يبحث الآن عن تحطيم الأرقام القياسية ويضع أمام عينه رقم نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام.

وتمكن شاكيري من تسجيل هدف رائع لستوك سيتي في الجولة الماضية في شباك نيوكاسل وذلك من تسديدة قوية من على بعد 30 ياردة، ولكن لسوء حظه لم يكن ذلك الهدف كافي لتجنب الخسارة بنتيجة 2-1.

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ويعد ذلك الهدف هو سادس هدف على التوالي لشاكيري من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإنجليزي، ليبتعد بفارق هدفين عن ديفيد بيكهام الذي يعد أكثر من سجل من خارج منطقة الجزاء بشكل متتالي في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف.

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