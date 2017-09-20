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بيل يبحث عن هدفه الأول في «البيرنابيو» مذ 7 شهور

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بيل يبحث عن هدفه الأول في «البيرنابيو» مذ 7 شهور بيل يبحث عن هدفه الأول في «البيرنابيو» مذ 7 شهور

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تمكن النجم الويلزي جاريث بيل، من الرد على منتقديه بصورة رائعة للغاية المباراة الماضية من خلال تسجيل هدف في مرمى ريال سوسيداد مستخدمًا سلاحه الرئيسي السرعة الكبيرة.

ويعاني بيل هذا العام من عدم قدرته على استعادة أفضل مستوياته من جديد منذ تعافيه من إصابته الأخيرة في شهر فبراير الماضي.

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ولم يتمكن اللاعب الويلزي من تسجيل أي هدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو منذ 7 شهور وتحديدًا من أن سجل في شباك إسبانيول يوم 18 فبراير الماضي.

واثبت بيل بالهدف الذي سجله في شباك ريال سوسيداد استعادته للياقته البدنية من جديد، لذا يأمل اللاعب الويلزي في البناء على هذا الهدف والعودة للتسجيل من جديد على ملعب البيرنابيو اليوم أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني وأمام أعين من انتقدوه في الأونة الأخيرة.

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