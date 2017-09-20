مورينتس: إسبانيا لا تقدر اللاعبين.. وكأس العالم للأندية بطولة خاصة (حوار)

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أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارًا مع مهاجم ريال مدريد السابق فرناندو مورينتيس، لمعرفة رأيه في بعض الأمور من صفقة مبابي وقوة ريال مدريد وأهمية كأس العالم للأندية.

ونستعرض في السطور التالية ذلك الحوار مفصلًا كالأتي:

- ما هو رأيك في انتقال مبابي إلى باريس سان جيرمان وفرص الفريق الفرنسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا؟

"يعد باريس سان جيرمان من أبرز الفرق المشرحة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ومن أجل الوصول إلى مستوى فرق القمة مثل ريال مدريد، يبنغي شراء أفضل اللاعبين مع تسخيرهم للعب من أجل خدمة الفريق وهو ما فعله الفريق الفرنسي".

"يمتلك مبابي فرصة كبيرة لتطوير مستواه، لإثبات قدرته على تمثيل نادي بحجم ريال مدريد في المستقبل، فلا يتواجد في الريال سوى أفضل اللاعبين في العالم".

- كيف تقارن بين الفريق الحالي لريال مدريد وفريق الجلاكتيكوس في بداية الألفية؟

"أعتقد أن الكثير من الجماهير تعتبر هذا الفريق الأفضل في تاريخ النادي، ولكني أرى أنه من الصعب للغاية عقد مقارنات، فهما فريقان مختلفان في عصرين مختلفين، ومن الوارد جدًا أن يتواجد بعد 10 سنوات من الآن فريق لريال مدريد يراه البعض الأفضل على مر العصور".

"حظى ريال مدريد بواحد من أفضل مواسمه طوال تاريخه الموسم الماضي، وأتاح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الشباب البارزين من إيسكو وأسينسيو وفاسكيز، وخاصة أسينسيو الذي أراه موهبة بارزة للغاية من الصعب رؤيتها إلا مرة واحدة كل 10 سنوات".

"هناك ضغط كبير على اللاعبين في الوقت الحالي لمواصلة الانتصارات، وأرى أن الأمر الجيد هو قدرة ريال مدريد في الاحتفاظ بلاعبيه الذين حققوا البطولات الموسم الماضي".

- كيف ترى المقارنة بينك وبين ألفارو موراتا؟

"في بعض الأحيان لا تقدر إسبانيا اللاعبين المحليين على النحو المطلوب، وهناك تشابه بيني وبين موراتا بالفعل الذي أراه لاعبًا عظيمًا قادر على التألق في أي مكان كما فعل مع يوفنتوس وريال مدريد".

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"في ريال مدريد وبسبب كونه الفريق الأفضل في العالم، هناك ضغط كبير على أي لاعب يرتدي قميص الفريق، وإذا مرت 3 أو 4 أعوام عليك في الفريق، هناك فكرة اللاعبين الجدد الذين سيأتون على الفريق، ولذلك يبنغي أن يرحل احد وهو أمر يحدث في مدريد أكثر من أي فريق آخر".

"أرى أن الفارق الرئيسي بين اللاعبين الإسبان وبين الآخرين هو الموهبة، ولذلك تجد أن اللاعبين الإسبان مطلوبين بشدة في كافة الدوريات، حيث يحرص المدربون على بناء خطتهم على موهبتهم وليس على القوة البدنية للاعبين الأخرين".

- هل شعرت بالمفاجأة لنجاح زيدان في مسيرته التدريبية؟

"لا لم أشعر بذلك بسبب جودة اللاعبين المتواجدين في الفريق، إلى جانب احترام اللاعبين الشديد له معاملتهم له كزميل وليس كمدرب، وهو ما يسمح لهم بالتألق وإظهار أفضل ما لديهم".

- هل ليفربول قادر على التتويج بالبطولات؟

"أحاول دائمًا متابعة مباريات ليفربول لتمثيلي هذا النادي من قبل، وأرى أنهم يبذلون جهدًا كبيرًا للعودة من جديد كأحد أقوى الأندية في الدوري الإنجليزي، ولكنهم ينقصهم بعض الأمور ليصبحوا أبطال أوروبا".

- ما مدى أهمية كأس العالم للأندية للاعبين وللأندية؟

"هي واحدة من أهم البطولات في العالم، وتمنح تلك البطولة الفرصة لأبو ظبي لإظهار مدى قدرتها على استضافة الأحداث الهامة".

"وتعد تلك البطولة كنز لاكتشاف مواهب جديدة، وتمنح الفرصة للفرق للظهور أمام العالم، ومن يتوج باللقب يصبح هو أفضل فريق في العالم وهي أكبر جائزة ممكن الحصول عليها".

"ولكن بالنسبة للقارة الأوروبية أو الأندية الإسبانية، يعد التتويج بدوري أبطال أوروبا اللقب الأهم في الموسم، ولكن أن تأتي الفرصة لمواجهة أندية أمريكا الجنوبية وأسيا أو أي مناطق أخرى يجعل للبطولة نكهة خاصة".