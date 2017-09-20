موانئ بورسعيد تستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالي الحركة 11 سفينة.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج 4 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين، كما يوجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة.

وأكدت الهيئة أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.