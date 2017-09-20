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لا يحسن التخاطب مع رؤسائه.. استبعاد مدير إدارة تعليمية في الشرقية

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مصراوي Masrawy

لا يحسن التخاطب مع رؤسائه.. استبعاد مدير إدارة تعليمية في الشرقية

12:04 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

لا يحسن التخاطب مع رؤسائه.. استبعاد مدير إدارة تعليمية في الشرقية

محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإنهاء تكليف "يوسف محمد عبدالرحمن" مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية، ونقله للعمل بديوان عام المديرية؛ للإهمال والتقصير في العمل.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن قرار الاستبعاد جاء لعدم مراعاته مستوى التخاطب للمستويات الأعلى وظيفيًا مما يترتب عليه خللًا في العمل، وأن ذلك يأتي لضمان حسن سير انتظام العملية التعليمية والارتقاء بمستوى العمل.

وأصدر المحافظ، قرارًا بتكليف جمال محمد محمد الغريب عبدالقادر، وكيل إدارة منيا القمح التعليمية، للعمل مدير عام لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وتكليف أمين عبدالعظيم خضري منصور، مدير مدرسة "الناصرية" الابتدائية، للعمل وكيلًا لإدارة منيا القمح التعليمية، وذلك لحين اتخاذ إجراءات شغلها قانونيًا.

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