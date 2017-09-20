إنهاء الاستعداد للمدارس وتفعيل مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية" بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أنهت مديرية التربية والتعليم، استعداداتها للعام الدراسي الجديد الذي من المقرر أن يبدأ السبت المقبل، كما تم تفعيل مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية".

وعقد صلاح فتحي بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور الدكتور محمد السيد وكيل المديرية، وعبدالناصر حامد، مدير التعليم العام، ومحمد عبدالمحسن، مدير عام الخدمات، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات والموجهين العموم والأوائل؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب حتى تظهر بصورة مشرفة، ووضع خطة وضوابط للعمل خلال العام الدراسي الجديد.

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع، الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي من حيث الانتهاء من حركات النقل والندب وتجهيز الحجرات الدراسية، وتوفير مستلزمات الدراسة بها، والتأكد من انتهاء الصيانة بكل المدارس ووصول الكتب المدرسية إلى الإدارات والمدارس، لافتا إلى أن الدراسة بفصول الخدمات لطلبة المرحلة الثانوية العامة ستبدأ من السبت المقبل.

وشدد بدوي، على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها في أماكن واضحة واختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة في هذه المجموعات، وذلك تنفيذا للكتاب الدوري الصادر بهذا الشأن ولتفعيل مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية" .

وأشار بدوي، إلى أن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، شدد على ضرورة محاربة الدروس الخصوصية والعمل على القضاء على هذه الظاهرة، موضحا ضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية التي هي روح العملية التربوية، وتنمي معارف الطلبة ومهاراتهم وتكشف عن مواهبهم مع وضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، مشددًا على وجود تنسيق بين الجميع وذلك لاكتشاف ورعاية الموهوبين.

واستمع وكيل الوزارة لمقترحات وآراء بعض الموجهين، وكذلك بعض المشكلات التي تواجههم في عملهم والعمل على حلها.

وفي نهاية الاجتماع طالب وكيل الوزارة الحضور والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة، مع ضرورة المتابعة الجادة والمستمرة وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب.