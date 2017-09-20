بالصور.. "بورش" تطرح يخت فاخر تكلفته 300 مليون جنيه

كتب - هشام عواض:

كشفت شركة "بورش" الألمانية للسيارات، عن مجموعة تصاميم جديدة ليخت فاخر، وأعلنت عن عزمها بناء 7 يخوت فريدة، وستعرض للمرة الأولى في معرض موناكو لليخوت نهاية الشهر الحالي.

واليخت الجديد يحمل اسم "ديناميك جي تي تي 115"، ولونه رمادي، ويبلغ طوله 35 مترًا، وسيتكلف 16.7 مليون دولار (قرابة 300 مليون جنيه مصري)، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتمتع اليخت فائق السرعة بجميع مستلزمات الرحلات الفاخرة والرفاهية، ومصمم من "مفروشات" فاخرة تكاد تضاهي مستويات القصور.

وقال رولاند هايلر، المدير التنفيذي لـ"بورش"، "بالمثال مع السيارات الرياضية الخارقة، سيجتذب ديناميك جي تي تي 115 محبي السيارات وملاك اليخوت أصحاب التفكير العصري".

وسيعرض اليخت الذي يمتلك مميزات تقتصد في استخدام الوقود، التي تتبعها بعض السيارات الحديثة، في موناكو، بمعرض اليخوت الذي يوافق 27 من سبتمبر.

وأضاف "هايلر"، "أننا قلصنا أحجام اليخوك الكبيرة التي تبلغ 50 أو 60 مترًا، لتجنب التكاليف الضخمة، ولهذا صممنا اليخت بطول 35 مترًا، وهناك نسختين صغيرتين الحجم من اليخت أحدهما 30 مترًا و26 يومًا.