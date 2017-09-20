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إخلاء شارع ليفربول في لندن على خلفية تحذير أمني

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مصراوي Masrawy

إخلاء شارع ليفربول في لندن على خلفية تحذير أمني

11:59 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

إخلاء شارع ليفربول في لندن على خلفية تحذير أمني

شارع ليفربول في لندن

القاهرة – (مصراوي):

أخلت الشرطة البريطانية، الأربعاء، شارع ليفربول في الحي المالي بالعاصمة البريطانية لندن على خلفية تحذير أمني.

وذكرت صحيفة ذا اندبندنت البريطانية أنه شوهد رجال الشرطة وفرق تفكيك القنابل في منطقتي شارع ليفربول ومورجايت.

وقال شهود عيان إن خدمة القطارات مستمرة، ولكن تم إغلاق الطرق القريبة من محطات القطارات.

ولم ترد تفاصيل عن طبيعة التهديد حتى الآن.

وكانت قالت الشرطة البريطانية قالت إنها اعتقلت اثنين آخرين يوم الأربعاء على صلة بتفجير قطار أنفاق لندن الأسبوع الماضي والذي أسفر عن إصابة 30 شخصا مما يرفع عدد المحتجزين إلى خمسة.

واحتجز الاثنان، وأعمارهما 48 و50 عاما، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في نيوبورت بساوث ويلز.

واعتقل رجل (25 عاما) مساء الثلاثاء في نيوبورت بينما احتجز رجال شرطة مكافحة الإرهاب اثنين، وأعمارهما 18 و21 عاما، يوم السبت.

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مصراوي Masrawy

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