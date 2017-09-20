محافظ الأقصر يعلن خفض مجموع القبول بالتعليم الصناعي

الأقصر - محمد محروس:

أعلن محافظ الأقصر محمد بدر، عن خفض مجموع القبول لبعض المدارس الصناعية ومنها مدرسة الأقصر الصناعية الزخرفية إلى 167 درجة، ومدرسة الأقصر الصناعية بنات 168 درجة، ومدرسة العشى الصناعية المشتركة 153 درجة، ومدرسة أرمنت الصناعية الزخرفية 160 درجة، ومدرسة أرمنت الصناعية بنات 160 درجة.

كما أعلن محافظ الأقصر موافقته على القبول بنظام الإعداد المهني بدءًا من مجموع 150 درجة حتى الحد الأقصى لنوعيات المدارس والإدارات، وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ويرغبون فى الالتحاق بنظام الإعداد المهني طبقًا للقرار الوزارى 67 لسنة 2015 لمدارس التعليم الصناعي فيتم قبولهم بمدرسة الأقصر الزخرفية بنين بحد أقصى 157.5 درجة، والأقصر الميكانيكية بنين بحد أقصى 155 درجة، أما مركز أرمنت فسيتم قبول الطلاب بالمدارس التابعة للإدارة التعليمية بحد أقصى 155 درجة، ومركز الزينية سيتم قبول الطلاب بمدرسة العشى الصناعية بحد أقصى152.75 درجة، ومركز الطود سيتم قبول الطلاب بمدرسة العديسات الصناعية بحد أقصى 154.75 درجة.

أما مدارس مراكز إسنا وتشمل مدرسة إسنا الصناعية بنين بلغ الحد الأقصى للقبول 164.75 درجة، ومدرسة الدير الصناعية المشتركة بلغ الحد الأقصى 159.75 درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنات 154.75 درجة كحد أقصى.