مصدر يكشف محاولة طالب جامعي للاستيلاء على شقة الفنانة فردوس عبد الحميد
مصدر يكشف محاولة طالب جامعي للاستيلاء على شقة الفنانة فردوس عبد الحميد
11:47 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
كشف مصدر أمني، ملابسات محاولة طالب جامعي النصب للاستيلاء على شقة الفنانة فردوس عبد الحميد بالعمرانية.
وقال المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن طالب بكلية الهندسة يُدعى "بيشوي.ع"، 22 سنة، شرع في كسر باب شقة الفنانة بالطابق الثالث بالعقار رقم 3 بمساكن أبو الفتوح بشارع الهرم، لعلمه أنها خالية؛ حيث أن الفنانة تقيم بمدينة 6 أكتوبر بصفة دائمة.
وأوضح المصدر، أن الأهالي تمكنوا من ضبط المتهم، وبحوزته عقد بيع ابتدائي، وأقر أنه بصدد الاستيلاء على بعض الشقق الخالية بتلك المنطقة.
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