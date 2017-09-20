أخبار عاجلة

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو» -
نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني» -
الأخبار - رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالأقصر -
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي -
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصدر يكشف محاولة طالب جامعي للاستيلاء على شقة الفنانة فردوس عبد الحميد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر يكشف محاولة طالب جامعي للاستيلاء على شقة الفنانة فردوس عبد الحميد

11:47 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

مصدر يكشف محاولة طالب جامعي للاستيلاء على شقة الفنانة فردوس عبد الحميد

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني، ملابسات محاولة طالب جامعي النصب للاستيلاء على شقة الفنانة فردوس عبد الحميد بالعمرانية.

وقال المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن طالب بكلية الهندسة يُدعى "بيشوي.ع"، 22 سنة، شرع في كسر باب شقة الفنانة بالطابق الثالث بالعقار رقم 3 بمساكن أبو الفتوح بشارع الهرم، لعلمه أنها خالية؛ حيث أن الفنانة تقيم بمدينة 6 أكتوبر بصفة دائمة.

وأوضح المصدر، أن الأهالي تمكنوا من ضبط المتهم، وبحوزته عقد بيع ابتدائي، وأقر أنه بصدد الاستيلاء على بعض الشقق الخالية بتلك المنطقة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على "اللواء شريف مهران" مدير مرور القاهرة المزيف

    أخبار

  • بينهم أسرة الشهيد "المنسي".. حيلة "عصابة" للنصب على أسر شهداء الجيش

    أخبار

  • ضبط عصابة تمارس أعمال النصب على أهالي شهداء القوات المسلحة

    أخبار

  • النيابة تعاين حمام سباحة داخل فندق شهير عقب غرق فرنسية بداخله

    أخبار

إعلان

3265aa129d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة

"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة

ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط

ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط

القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور)

القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور)