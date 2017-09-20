مصدر يكشف محاولة طالب جامعي للاستيلاء على شقة الفنانة فردوس عبد الحميد

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني، ملابسات محاولة طالب جامعي النصب للاستيلاء على شقة الفنانة فردوس عبد الحميد بالعمرانية.

وقال المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن طالب بكلية الهندسة يُدعى "بيشوي.ع"، 22 سنة، شرع في كسر باب شقة الفنانة بالطابق الثالث بالعقار رقم 3 بمساكن أبو الفتوح بشارع الهرم، لعلمه أنها خالية؛ حيث أن الفنانة تقيم بمدينة 6 أكتوبر بصفة دائمة.

وأوضح المصدر، أن الأهالي تمكنوا من ضبط المتهم، وبحوزته عقد بيع ابتدائي، وأقر أنه بصدد الاستيلاء على بعض الشقق الخالية بتلك المنطقة.