"الإسكان": تنفيذ أعمال المرافق بـ"الشروق".. وإنشاء مدرستين بالفيوم الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

قال نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه سيتم تنفيذ أعمال المرافق (مياه –صرف صحي – ري – طرق) لمنطقة الميكروويف جنوب شرق المدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح أشرف عبدالرحمن عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة: أنه سيتم إنشاء مدرستين للتعليم الأساسي، بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالامتداد غرب الكتلة السكنية للمدينة (37 فداناً)، وبالمجاورة الثانية في الحي الثاني بالمدينة، وتم طرح التنفيذ فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي للمنطقة الشمالية للمدينة شاملة الأحياء: (الحي السكني الأول – منطقة مركز المدينة 1 – المنطقة السياحية والترفيهية – منطقة الصناعات المتوسطة – ابني بيتك 2 شاملة شبكات عمارات الإسكان الاجتماعي 19 عمارة – الإسكان الاجتماعي 77فدانا 170 عمارة – الإسكان الاجتماعي 102 فدان)، والمنطقة الجنوبية للمدينة شاملة الأحياء: (منطقة مركز المدينة 2 – الأحياء السكنية 2، 3، 4، 5، 6 – ابني بيتك 1 شاملة شبكات عمارات الإسكان الاجتماعي 32 عمارة وعمارات الإسكان القومي 16 عمارة – منطقة الصناعات الخفيفة – منطقة ورش الشباب 1، 2)، وذلك فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، كما تم طرح شراء الأجهزة المساحية بالمدينة لصالح جهاز المدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما أشار المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه تم طرح أعمال نظافة الحي الأول والمنطقة الصناعية وامتدادها والمقابر، والأحياء (3، 4، 5)، وجنوب الحي الرابع، ومداخلهم، وذلك فى مناقصتين عامتين بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.