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إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في اشتباكات جنوب شرق القدس

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مصراوي Masrawy

إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في اشتباكات جنوب شرق القدس

11:53 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في اشتباكات جنوب شرق القدس

القدس - ( د ب أ):

أصيب تسعة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات، لا تزال مندلعة حتى اللحظة، عقب اقتحام القوات الاسرائيلية لبلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة قرابة السادسة والنصف صباحا، بحجة وجود جسم مشبوه في المنطقة، وبدأت بإطلاق قنابل الغاز تجاه المدارس، ما أسفر عن إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أدت الى جرح تسعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال، إحداها بالرصاص الحي، وثماني إصابات أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".

وأضاف أن "البلدة تعاني من غياب سيارات الاسعاف لنقل الجرحى، والمصابين، وأن الجهة الوحيدة التي تقدم خدماتها الطبية في هذه الاثناء، هي مركز الطوارئ في البلدة، الذي لا يستطيع تحمل توافد كل هذه الاصابات اليه".

وحسب شهود عيان، تم إخلاء عدد من مدارس البلدة، بسبب استخدام قوات إسرائيلية بشكل مفرط للقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، وللقنابل الصوتية الحارقة.

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