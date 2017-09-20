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«حرس الحدود» تضبط إرهابي و3 ملايين قرص مخدر و31 عربة

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«حرس الحدود» تضبط إرهابي و3 ملايين قرص مخدر و31 عربة «حرس الحدود» تضبط إرهابي و3 ملايين قرص مخدر و31 عربة

التحرير

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قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قوات حرس الحدود واصلت خلال شهر سبتمبر الجاري، جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وأضاف أن القوات تمكنت من ضبط شخص إرهابى، و1550 كجم من نبات البانجو المخدر، و3,2 مليون قرص من المواد المخدرة، و150 ألف قرص من الأدوية المغشوشة، كما ضبطت 11 ألف قاروصة سجائر مسرطنة، و20 جوال من الحجارة المخلوطة بالذهب، و31 عربة يتم استخدامها فى عمليات التهريب.

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وأشار الرفاعي، إلى أنه تم ضبط 340 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية، موضحا أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

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