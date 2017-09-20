تفاصيل اجتماع السيسي بنائب رئيس شركة «أوبر» العالمية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته بنيويورك، جوستين كينتز، نائب الرئيس للسياسات العامة بشركة "أوبر" الأمريكية، على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يحضرها سامح شكري وزير الخارجية المصري، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء مدى التأثير الاقتصادي لـ"أوبر" خلال عامين من عملها في مصر، بالإضافة إلى إمكانية زيادة التعاون المثمر في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية، بما يؤدي إلى توسيع نشاط الشركة طبقا للقانون.

من جانبه، قال جوستين كينتز إن الرئيس السيسي أكد -خلال اللقاء- حرص حكومته على إزالة المعوقات التي تواجه عمل شركة أوبر في مصر، كما أعرب السيسي عن رغبته في توسيع نشاط الشركة، وأهمية مواصلة العمل على تطويرها في مجال النقل والمواصلات خلال الفترة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد جوستين التزام "أوبر" تجاه مصر ومواصلة العمل على تعزيز أطر التوسع، إلى جانب إيجاد حلول طويلة الأجل لمشكلات الازدحام، ومن ثم توفير المزيد من الفرص الاقتصادية للسائقين بما يحقق الصالح العام.

وتابع جوستين: "إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة إلى واشنطن، أسهمت بشكل إيجابي فى رغبة الكثير من الشركات الأمريكية فى زيادة استثماراتها فى مصر".

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وجاء اللقاء في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين الأجانب وجذب مزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات من ناحية، ومدى أهمية الدعم من جانب الرئيس السيسي والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تجاه شركة أوبر، من ناحية أخرى.

وفي هذا الإطار قال عبد اللطيف واكد مدير عام الشركة في مصر، إن "أوبر" مستعدة لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، من خلال الإعلان عن عدد كبير من المشروعات الاستثمارية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد: "نتطلع إلى صدور مشروع القانون الذي عكفت اللجنة الوزارية على إعداده، والذي سيشكل الإطار التشريعي المنظم لمستقبل هذا القطاع الواعد"، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر وما ساهمت به في تعزيز بيئة الأعمال، ومدى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.