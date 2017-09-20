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الأرصاد: ارتفاع مؤقت وطفيف في درجات الحرارة ينتهي غدا (فيديو)

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الأرصاد: ارتفاع مؤقت وطفيف في درجات الحرارة ينتهي غدا (فيديو) الأرصاد: ارتفاع مؤقت وطفيف في درجات الحرارة ينتهي غدا (فيديو)

التحرير

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قال أحمد فاروق، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع مؤقت وطفيف في درجات الحرارة، بدأ منذ الأمس الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل.

أضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا "، المذاع على "التليفزيون المصري" اليوم الأربعاء: "درجات الحرارة ستنخفض تدريجيًا ولكن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة حتى شهر أكتوبر المقبل".

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ومن المتوقع أن تسجل: "القاهرة 33/25، الاسكندرية 32/24، مرسى مطروح 33/21، الغردقة 36/26، شرم الشيخ 35/27، الإسماعيلية 34/22، بورسعيد 33/25، السويس 33/22، المنيا 35/21، سوهاج 36/22، الأقصر 38/23، أسوان 39/25، العريش 32/23، نخل 33/19، طابا 34/21، الطور 32/25، كاترين 33/16، مرسى علم 34/25، شلاتين 36/25، حلايب 34/23، وسط الدلتا 33/25، دمياط 31/24، بلطيم 31/23، الفيوم 34/24".


 

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