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شكري: قدمنا شهداءنا لحماية العالم.. ويجب أن تغير قطر سياستها

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شكري: قدمنا شهداءنا لحماية العالم.. ويجب أن تغير قطر سياستها شكري: قدمنا شهداءنا لحماية العالم.. ويجب أن تغير قطر سياستها

التحرير

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن  قدمت الكثير من شهدائها في مواجهة الإرهاب لحماية العالم، وبالتالي فإن من حق الدول الأربع المقاطعة لقطر "وبينهم مصر"، اتخاذ أي إجراءات لحماية سيادتها.

وأكد شكري، خلال حديثه لقناة "cbc extra" اليوم الأربعاء، أن مطالب الدول الأربع هي مكافحة الإرهاب وتغيير السياسات القطرية، موضحا أن الدول متوافقة في إطار مصلحتها.

وتابع: "ندعو المجتمع الدولي أن يمارس مسئوليته في إقناع القطرية بأن تسلك المسلك الذي يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والابتعاد عن دعم الإرهاب".

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وأوضح وزير الخارجية أن الرئيس عبد الفتاح يشارك في اجتماع لبحث الأوضاع في ليبيا بدعوة من السكرتير العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع مجلس الأمن بخصوص عمليات حفظ السلام باعتبار مصر عضو بمجلس الأمن.

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التحرير

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