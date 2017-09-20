البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

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حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباحا قدرها 3.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات جلسة اليوم، ليصل إلى مستوى 733.6 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.37% ليصل عند مستوى 13781.23، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% ليصل عند مستوى 752.16 نقطة.

كما واصل مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا ارتفاعه بنسبة 0.45% ليصل عند مستوى 1678.15 نقطة، وصعد مؤشر النيل بنسبة 0.47% عند مستوى 505.35 نقطة.

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وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة، وانخفض 24 منها، بينما لم تتغير37 منها.

ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصاف بيعي بلغ 3.6 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي 2.8 مليون جنيه و856.3 على التوالي.