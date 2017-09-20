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الجار الله عن خطاب تميم في الأمم المتحدة: "غير مقنع"

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مصراوي Masrawy

الجار الله عن خطاب تميم في الأمم المتحدة: "غير مقنع"

11:27 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

كتبت- رنا أسامة:
علّق أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسية الكويتية، على خطاب تميم في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: "خطاب تميم فى الأمم المتحدة رحّل ما تفعله قطر من إرهاب فى العالم، وعكسه على دول المقاطعة وهذا غير مقنع".

وأضاف الجارالله، في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، "تميم وهو يدعونا للحوار مع إيران هي محاولة لإخفاء خطيئة قطر بالاستقواء بها، وهي دولة مارقة مربية للإرهاب وصانعة له كقطر وشبيه الشىء منجذب إليه".

وتابع: "كل دول العالم فى الأمم المتحدة وصفت إيران بالدولة المارقة المصدرة للإرهاب وأمير قطر يدعونا للتفاهم معها".

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كان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، زعم خلال كلمته، أن "ما تقوم به دول المقاطعة يعد أحد تعريفات الإرهاب"، مشيرًا إلى أن ما تتعرض له قطر يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأوضح أن هذا الأمر تعداه إلى ملاحقة -ما وصفه بدول "الحصار"- مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفرض عقوبات بالحبس والغرامة عليهم لمجرد التعبير عن التعاطف مع قطر.

وتابع: "بلدي وشعبي يتعرضان لحصار فرضته دول الجوار منذ 5 يونيو الماضي، وهذا الحصار يتضمن تدمير خطط قطر التنموية". وقال: "قطر تواصل تنميتها باستخدام معابر بحرية وجوية ليست لتلك الدول سيطرة عليها". وأضاف: "الذين خططوا لهذا الصراع تصورا أنه يمكن إخضاع قطر بوصاية شاملة تفرض عليها".

وأضاف تميم أن "دول المقاطعة وعدت في السابق بأن تقدم أدلة على التهم التي تسوقها ضد قطر"، مضيفًا: "هذه الأدلة لم تصل ولم تظهر". وتابع، أن" قطر تحارب الإرهاب وتساهم في تجفيف منابعه بالمساهمة في تعليم 7 ملايين طفل حول العالم لحمايتهم من الوقوع في براثنه".

وأكّد أنه "لا خيار أمام حكومات العالم إلا المواجهة الأمنية للإرهاب، بينما يجب أن يتم مكافحته بوسائل ثقافية وتعليمية تساهم في منع انتشاره". مُشددًا على أن قضايا الشرق الأوسط تمثل التهديد الأكبر للأمن والسلم الدوليين.

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