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بروتوكول بين "حماية المستهلك" وراديو النيل لتبادل البيانات

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مصراوي Masrawy

بروتوكول بين "حماية المستهلك" وراديو النيل لتبادل البيانات

11:29 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

كتبت- عايدة رضوان:
يوقع اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة راديو النيل للإنتاج الفني "قناة شعبي إف إم وقناة راديو هيتس".

ويهدف البروتوكول، إلى تبادل البيانات والمعلومات والأخبار والإصدرات الخاصة بحقوق المستهلك وصون مصالحه وإتاحتها للمواطنين، ونشر ثقافة حماية المستهلك من خلال القنوات الإذاعية التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة، وتوجيه رسائل إذاعية استرشادية للمستهلكين حول حقوق المستهلك وتنظيم الأسواق وترشيد الإنفاق، على إذاعة "شعبي إف إم وراديو هيتس".

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز مسابقة "ميدو اللي مش عارف"، والتي أُذيعت خلال شهر رمضان الماضي.

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