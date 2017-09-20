أخبار عاجلة

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو» -
نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني» -
الأخبار - رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالأقصر -
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي -
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وفاة شخص تاسع بعد انقطاع التيار الكهربائي في دار مسنين بولاية فلوريدا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفاة شخص تاسع بعد انقطاع التيار الكهربائي في دار مسنين بولاية فلوريدا

11:20 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

وفاة شخص تاسع بعد انقطاع التيار الكهربائي في دار مسنين بولاية فلوريدا

واشنطن - (د ب أ):

أكدت الشرطة وفاة شخص تاسع، بعد حوالي أسبوع من إخلاء دار مسنين من ساكنيه في ولاية فلوريدا في أعقاب إعصار إرما.

وبدأت الشرطة تحقيقا جنائيا بعد ارتفاع كبير في درجة الحرارة في دار المسنين في هوليود، على الساحل الجنوبي الشرقي من المحيط الاطلسي، بسبب عدم وجود تكييفات هواء.

وكان الضحية التاسع، الذي توفي أمس الثلاثاء رجل يبلغ من العمر (93 عاما)، طبقا لبيان من الشرطة.

وتراوحت أعمار القتلى بين 71 و99 عاما.

وذكر موظفو دار المسنين أن الدار ظلت بدون كهرباء منذ ثلاثة أيام على الأقل، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الغرف.

وعندما وصلت فرق الإنقاذ، كان يتعين نقل أكثر من مئة شخص خارج المنشأة، وقد بدت عليهم أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والكثير منهم كانوا على محفات أو كراسي متحركة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي الولاية قولهم أمس الثلاثاء إن 42 شخصا حتى الان تأكدت وفاتهم في فلوريدا، نتيجة لاعصار إرما وآثاره.

غير أن ذلك الرقم لا يشمل الوفيات في دار المسنين.

وقبل أيام من اجتياح إعصار إرما لولاية فلوريدا، كان قد تسبب في أضرار واسعة في مختلف أنحاء منطقة الكاريبي، من بين ذلك تسوية معظم أجزاء جزيرتي سانت مارتن وباربودا بالارض.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأردن يرسل طائرة لإجلاء نحو مئة من رعاياه من جزيرة سان مارتان بعد

    أخبار

  • العاصفة ماريا تصبح إعصارًا يتجه نحو الكاريبي

    أخبار

  • دونالد يزور فلوريدا الخميس ووفاة ثمانية مسنين نتيجة الإعصار

    أخبار

  • وفاة 5 أشخاص في فلوريدا بسبب انقطاع الكهرباء

    أخبار

إعلان

68f52d634c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية