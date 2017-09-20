قرقاش عن خطاب أمير قطر في الأمم المتحدة: "لا جديد"

كتبت- رنا أسامة:

رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن خطاب أمير قطر الذي ألقاه خلال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحمل جديدًا وأنه جاء عاكسًا لـ"سياسة المظلومية والمكابرة التي ينتهجها نظام الدوحة".

وكتب قرقاش، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، "لا جديد، فرصة أخرى تاهت بين المظلومية والمكابرة".

وزعم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن "ما تقوم به دول المقاطعة يعد أحد تعريفات الإرهاب"، مشيرًا إلى أن ما تتعرض له قطر يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان. وأوضح أن هذا الأمر تعداه إلى ملاحقة -ما وصفه بدول "الحصار"- مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفرض عقوبات بالحبس والغرامة عليهم لمجرد التعبير عن التعاطف مع قطر.

وتابع خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة، الثلاثاء: "بلدي وشعبي يتعرضان لحصار فرضته دول الجوار منذ 5 يونيو الماضي، وهذا الحصار يتضمن تدمير خطط قطر التنموية". وقال: "قطر تواصل تنميتها باستخدام معابر بحرية وجوية ليست لتلك الدول سيطرة عليها". وأضاف: "الذين خططوا لهذا الصراع تصورا أنه يمكن إخضاع قطر بوصاية شاملة تفرض عليها".

وأضاف تميم أن "دول المقاطعة وعدت في السابق بأن تقدم أدلة على التهم التي تسوقها ضد قطر"، مضيفًا: "هذه الأدلة لم تصل ولم تظهر". وتابع، أن" قطر تحارب الإرهاب وتساهم في تجفيف منابعه بالمساهمة في تعليم 7 ملايين طفل حول العالم لحمايتهم من الوقوع في براسنه".

وأكّد أنه "لا خيار أمام حكومات العالم إلا المواجهة الأمنية للإرهاب، بينما يجب أن يتم مكافحته بوسائل ثقافية وتعليمية تساهم في منع انتشاره". مُشددًا على أن قضايا الشرق الأوسط تمثل التهديد الأكبر للأمن والسلم الدوليين.