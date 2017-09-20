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ضبط مصنع لإنتاج الحلوى "المقلدة" في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

ضبط مصنع لإنتاج الحلوى "المقلدة" في أكتوبر

11:17 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ارشيفية

علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، من ضبط صاحب مصنع لإنتاج الحلوى الجافة مقلدة لكبرى الشركات في أكتوبر.

بدأت الواقعة بوصول معلومات سرية للواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، مفادها قيام مالك مصنع شركة للتجارة والصناعة الكائن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، بإنتاج وتصنيع الحلوى الجافة (البسكويت).

ويستخدم مالك المصنع خامات خالية من أية بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها علامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات "تو ام"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، ومحققاً من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة، وضبط كمية قدرها : 17136 عبوة حلوى جافة " بسكويت " منتج نهائي" بالإضافة الى 8050 عبوة فارغة " لزوم التعبئة".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

 

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