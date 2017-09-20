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تأجيل دعوى تطالب بسحب نياشين وأوسمة "مرسي" لـ 8 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى تطالب بسحب نياشين وأوسمة "مرسي" لـ 8 نوفمبر

11:17 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامي، وتطالب بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي، لجلسة 8 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، والنائب العام، ووزير الداخلية، وزير الخارجية.
وطالبت الدعوى في مضمونها بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.

وأكدت الدعوى أن تلك السابقة، وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح العليا وتهديد الأمن القومي المصري من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.

كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في حكم نهائي بعدم الاختصاص في دعوى مماثلة من ذات المحامي وطالبت بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي.

 

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