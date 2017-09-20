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ضبط مصنعين لإنتاج الألبان بمواد مجهولة المصدر في القناطر الخيرية

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مصراوي Masrawy

ضبط مصنعين لإنتاج الألبان بمواد مجهولة المصدر في القناطر الخيرية

11:04 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ضبط مصنعين لإنتاج الألبان بمواد مجهولة المصدر في القناطر الخيرية

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية حملات مكبرة برئاسة اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة على مصانع إنتاج الألبان والأجبان تزامنًا مع العام الدراسي الجديد وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين خاصة طلاب المدارس.

وأسفرت الجهود، عن ضبط مصنعين لتصنيع وتعبئة منتجات الألبان بمنطقة (القناطر الخيرية)، بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية (الجبن)، مستخدمين في ذلك خامات خالية من أية بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر"، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها "النخلة الزهبية، والبطريق، والولد، وسوبر كاو"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم ضبط كمية قدرها 36286 عبوة سلع غذائية "جبن مثلثات"، مدون عليها العلامات سالفة الذكر بدون مستندات مجهولة المصدر "منتج نهائي"، و23.770 طن سلع غذائية "لبن بودة، ومثبت قوائم، ونشا، وبودرة خليط" بدون بيانات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، بالإضافة إلى 13360 عبوة فارغة مدون عليه العلامات سالفة الذكر لزوم التعبئة.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وجاري العرض على النيابة لبدء التحقيق.

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