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محافظ القليوبية يرأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة مشاكل الاستثمار

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يرأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة مشاكل الاستثمار

11:15 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

محافظ القليوبية يرأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة مشاكل الاستثمار

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة رقم 37، برئاسته وحضور اللواء فرحات السبكي السكرتير العام، وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عن هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار.

ناقش الاجتماع عددا من المشكلات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين بالمحافظة، وتم مناقشة دراسة موقف عدد 35 مستثمرا تم تخصيص أراضي لهم ولم يسددوا باقي الأقساط المالية الباقية.

وأكد "عشماوي" أن الأجهزة التنفيذية بكل إدارتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرا إلى أن تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.

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