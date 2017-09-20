ميسي يحطم رقمه القياسي ويحل ثانيًا في القائمة التارخية للدوري الإسباني

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تمكن برشلونة أمس الثلاثاء، من التغلب على إيبار بنتيجة (6-1) لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ليتصدر البرسا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

وتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل «سوبر هاتريك»، ليتصدر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهدف بعد مرور 5 جولات فقط.

ويعد ذلك أفضل إنطلاقة تهديفية للنجم الأرجنتيني في الدوري الإسباني طوال مسيرته مع البرسا، حيث كان الرقم الأفضل للبرغوث هو تسجيل 8 أهداف في أول 5 مباريات في الدوري من موسم 2011- 2012.

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وسجل اللاعب الأرجنتيني أهدافه في شباك كل من ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول وإيبار، ومع ذلك لم يتمكن ميسي بعد كل هذا التوهج من تحطيم الرقم القياسي الخاص بأفضل إنطلاقة تهديفية في تاريخ الدوري الإسباني.

ويمتلك الرقم القياسي كل من برودين ومارسيلينو كامبانال وباهينو والذين سجلوا جميعًا 10 أهداف من قبل في أول 5 مباريات في الدوري الإسباني.

ومن أرقام ميسي أيضًا في مباراة الأمس أنه تمكن من تسجيل هدفه رقم 300 على ملعب الكامب نو، كما نجح في تسجيل 8 أهداف من آخر 12 تسديدة له على المرمى.