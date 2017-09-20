أخبار عاجلة

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو» -
نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني» -
الأخبار - رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالأقصر -
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي -
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

ميسي يحطم رقمه القياسي ويحل ثانيًا في القائمة التارخية للدوري الإسباني

Google+ Print
ميسي يحطم رقمه القياسي ويحل ثانيًا في القائمة التارخية للدوري الإسباني ميسي يحطم رقمه القياسي ويحل ثانيًا في القائمة التارخية للدوري الإسباني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكن برشلونة أمس الثلاثاء، من التغلب على إيبار بنتيجة (6-1) لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ليتصدر البرسا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

وتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل «سوبر هاتريك»، ليتصدر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهدف بعد مرور 5 جولات فقط.

ويعد ذلك أفضل إنطلاقة تهديفية للنجم الأرجنتيني في الدوري الإسباني طوال مسيرته مع البرسا، حيث كان الرقم الأفضل للبرغوث هو تسجيل 8 أهداف في أول 5 مباريات في الدوري من موسم 2011- 2012.

شاهد أيضا

وسجل اللاعب الأرجنتيني أهدافه في شباك كل من ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول وإيبار، ومع ذلك لم يتمكن ميسي بعد كل هذا التوهج من تحطيم الرقم القياسي الخاص بأفضل إنطلاقة تهديفية في تاريخ الدوري الإسباني.

ويمتلك الرقم القياسي كل من برودين ومارسيلينو كامبانال وباهينو والذين سجلوا جميعًا 10 أهداف من قبل في أول 5 مباريات في الدوري الإسباني.

ومن أرقام ميسي أيضًا في مباراة الأمس أنه تمكن من تسجيل هدفه رقم 300 على ملعب الكامب نو، كما نجح في تسجيل 8 أهداف من آخر 12 تسديدة له على المرمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟