أخبار عاجلة

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو» -
نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني» -
الأخبار - رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالأقصر -
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي -
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رئيس التعاون يتغنى بمصطفى فتحي ويحدد شرطًا لشرائه

Google+ Print
رئيس التعاون يتغنى بمصطفى فتحي ويحدد شرطًا لشرائه رئيس التعاون يتغنى بمصطفى فتحي ويحدد شرطًا لشرائه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد محمد القاسم، رئيس نادي التعاون السعودي، أن عصام الحضري ومصطفى فتحي يعتبران من العناصر الأساسية للفريق، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء في تصريحات إذاعية.

وأضاف رئيس نادي التعاون: "نأمل فيهما خيرا، ولا يزال لديهما الكثير ليقدمونه مع النادي، وأن مصطفى فتحي من المواهب الفذة في الوطن العربي، فقد سجل هدفين حتى الآن، ويقدم مستوى رائع".

شاهد أيضا

وأشار إلى أن عصام الحضري تعايش مع الأجواء سريعًا في ، وهو قائد الفريق، ويمتلك من الخبرة ما يؤهله للقيادة في أي وقت، مضيفًا "مازلنا في بداية الدوري وأمامنا 22 مباراة أخرى بالدوري، ونركز الفترة الجارية في المباريات".

وبخصوص شراء مصطفى فتحي، قال رئيس نادي التعاون: "هذا الأمر سيعود إلى التقرير الفني الذي سيقدمه المدرب، وبعض الأمور الأخرى، وفي حالة رغبتنا في شرائه سوف ندفع 3 ملايين و600 ألف دولار".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب