رئيس التعاون يتغنى بمصطفى فتحي ويحدد شرطًا لشرائه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد محمد القاسم، رئيس نادي التعاون السعودي، أن عصام الحضري ومصطفى فتحي يعتبران من العناصر الأساسية للفريق، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء في تصريحات إذاعية.

وأضاف رئيس نادي التعاون: "نأمل فيهما خيرا، ولا يزال لديهما الكثير ليقدمونه مع النادي، وأن مصطفى فتحي من المواهب الفذة في الوطن العربي، فقد سجل هدفين حتى الآن، ويقدم مستوى رائع".

شاهد أيضا

وأشار إلى أن عصام الحضري تعايش مع الأجواء سريعًا في السعودية، وهو قائد الفريق، ويمتلك من الخبرة ما يؤهله للقيادة في أي وقت، مضيفًا "مازلنا في بداية الدوري وأمامنا 22 مباراة أخرى بالدوري، ونركز الفترة الجارية في المباريات".

وبخصوص شراء مصطفى فتحي، قال رئيس نادي التعاون: "هذا الأمر سيعود إلى التقرير الفني الذي سيقدمه المدرب، وبعض الأمور الأخرى، وفي حالة رغبتنا في شرائه سوف ندفع 3 ملايين و600 ألف دولار".