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السفير المصري في تونس يكشف أعداد الجماهير في «موقعة رادس»

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السفير المصري في تونس يكشف أعداد الجماهير في «موقعة رادس» السفير المصري في تونس يكشف أعداد الجماهير في «موقعة رادس»

التحرير

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قال السفير المصري في تونس نبيل الحبشي، إنه كان في استقبال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، في المطار، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، في تصريحات إذاعية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، السبت المقبل، على ملعب رادس، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما.

وأوضح السفير: "إن جميع ترتيبات استقبال بعثة الأهلي تسير بشكل جيد، وهناك اتصالات تمت بين سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي مع مسئولي الترجي"، مؤكدًا أن الجانب التونسي متعاون للغاية بشكل كبير، نظرًا للتعاون الكبير الذي وجده مسئولي الترجي من الأهلي في .

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وأردف نبيل الحبشي، إن الأمن التونسي لم يحدد حتى الآن أعداد الجماهير التي سيتم السماح لها بحضور المباراة، مؤكدًا: "هناك حالة تكتم كبيرة على عدد جماهير الترجي في مباراة الأهلي".

وأتم السفير المصري في تونس: "أتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا لا يقل عن 40 أو 50 ألفًا".

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