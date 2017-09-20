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عضو بالأهلي: «الجمهور جاي يشجع في رادس.. مش هيعمل شغب»

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عضو بالأهلي: «الجمهور جاي يشجع في رادس.. مش هيعمل شغب» عضو بالأهلي: «الجمهور جاي يشجع في رادس.. مش هيعمل شغب»

التحرير

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أكد محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الجميع يقف خلف فريق الكرة في مباراة الترجي التونسي، التي ستقام السبت المقبل على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إنتهاء لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما.

وقال هليل، في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إن الجميع على ثقة ويقين بالفوز في تونس على ملعب رادس، منوها بأن التاريخ يقول ذلك، بعدما فاز الأهلي أكثر من مرة في تونس على الترجي والصفاقسي.

وأشار إلى أن الفريق متحمس جدًا لإسعاد الجماهير، مضيفًا: "سنفتح الأبواب للجماهير لمساندة اللاعبين، ولن يتواجد المجلس بالكامل في مران اليوم الختامي، بسبب سفر البعض، ولكن أعتقد أن يتواجد رئيس النادي محمود طاهر لدعم اللاعبين".

وأضاف: "جماهير الأهلي ستحضر من أجل مساندة اللاعبين وليس للشغب أو خلافه، فالجمهور لم يصطنع أيَّة أزمة في مباراة الترجي الماضية على الرغم من التعادل والنتيجة السلبية التي تحققت".

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وكشف محمد جمال هليل، أن النادي تقدم بشكوى إلى لجنة فض المنازعات، بشأن أزمة الجمعية العمومية التي عقدها النادي لاعتماد اللائحة الخاصة به، مؤكدًا أن النادي سيقاتل من أجل تطبيق اللائحة التي اعتمدتها ووافقت عليها الجمعية العمومية.

وأشار عضو مجلس الأهلي إلى أن المجلس تقدم بشكوى للجنة فض المنازعات بعد رفض اللجنة الأوليمبية تطبيق اللائحة الخاصة بالنادي واعتماد الاسترشادية كلائحة له.

واستطرد: "أنتظر فتح باب الترشيح للانتخابات من أجل حسم موقفي من خوض الانتخابات، وكلنا أخوة في الأهلي، ومن ينجح سنسانده كلنا بصدر رحب.. لا أنكر أننا لدينا رغبة في الترشح لمساعدة أعضاء النادي، وكلنا يد واحدة لمصلحة النادي".

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التحرير

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