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4 وجبات خفيفة مفيدة للحامل

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مصراوي Masrawy

4 وجبات خفيفة مفيدة للحامل

10:46 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

4 وجبات خفيفة مفيدة للحامل

وجبات خفيفة مفيدة للحامل

(د ب أ)

ذكرت مجلة "يونجه فاميليه" الألمانية أنه كثيرًا ما تهاجم الحامل نوبات جوع شديدة، خاصة نحو السكريات، مما يهددها بزيادة مفرطة في الوزن من ناحية، والإصابة بسكري الحمل من ناحية أخرى، إذا ما استجابت لهذه الرغبات.

ولتجنب هذه المخاطر، تقدم المجلة المعنية بشؤون الأسرة 4 وجبات خفيفة صحية أثناء الحمل.

- شرائح التفاح مع موس الفول السوداني
يتم تقطيع التفاح إلى شرائح ووضع موس الفول السوداني عليها بمقدار ملعقة شاي إلى ملعقتين. ومن الأفضل استخدام موس الفول السوداني النقي، أي الذي يخلو من زيت النخيل أو السكري أو أية إضافات.

- أفوكادو مع جبن قريش
يحتوي الجبن القريش على الكثير من البروتينات الطبيعية ويساعد على الشعور بالشبع، في حين يمد الأفوكادو الجسم بأحماض دهنية عالية القيمة الغذائية.

- أصابع الجزر مع الحمص
يتم غمس أصابع الجزر في كمية من سلطة الحمص تُقدر بملعقتي طعام؛ حيث تساعد الألياف الغذائية والبروتين عالي القيمة الغذائية على الشعور بالشبع من دون إجهاد المعدة.

- الزبادي اليوناني مع الفواكه
يعد الزبادي اليوناني مع الفواكه وجبة خفيفة غنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية في الوقت نفسه، والتي تمد الجسم بالعناصر المغذية على مدار الليل.

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مصراوي Masrawy

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