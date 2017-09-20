"أسوان عاصمة الثقافة الإفريقية".. شعار مهرجان طيبة الدولي الرابع للفنون التلقائية

أسوان- إيهاب عمران:

أعلن مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل

بأسوان، عن شعار دورته الرابعة، والتي تقام بمدينة أسوان،

فى شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 13 دولة عربية

وإفريقية وأجنبية، حيث احتفى الشعار الذي صممه الفنان التشكيلي المصري محمد عبدالرازق، بمدينة أسوان كعاصمة للثقافة الإفريقية.

وقالت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة المهرجان، إنها سعيدة

بإقامة المهرجان بمدينة أسوان للعام الثاني على التوالي،

وأشادت بجهود محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، في

دعم ورعاية المهرجان، كما أشادت بشعب أسوان وثقافته

ومواقفه الحضارية مع ضيوف المهرجان من الفنانين

العرب والأفارقة.

وأشارت إلى أن الدورة الرابعة للمهرجان، ستشهد مجموعة

من الفعاليات التي تؤكد على ريادة أسوان ورقي فنونها

وعظمة تاريخها، مما أهلها لتكون عاصمة للثقافة

الإفريقية.