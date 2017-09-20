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تثبيت 1684 من العمالة المؤقتة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

تثبيت 1684 من العمالة المؤقتة بالشرقية

10:53 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

تثبيت 1684 من العمالة المؤقتة بالشرقية

خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، القرار رقم 10164 لسنة 2017، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بمشروعات المحافظة المُختلفة بديوان عام المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

ونص القرار على تثبيت 1684 من الذين سبق التعاقد معهم على حساب الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يتم تقنين أوضاعهم عن طريق تمويل درجات مالية دائمة بوظائف شخصية لهم، على أن يستمروا في ممارسة ذات الأعمال التي كانوا متعاقدين من أجلها بالجهات التي يعملون بها حاليًا.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أنه جار تقنين أوضاع باقي العاملين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، لافتًا إلى أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت باقي العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك من خلال تقنين أوضاعهم والاستفادة من الترقيات والعلاوات الدورية والتشجيعية، والتمتع بالدرجات الوظيفية حسب القانون المنظم للعمل.

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