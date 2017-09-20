انتحار شاب سعودي شنقا في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

انتحر شاب سعودي شنقا، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بسبب تأثره النفسي بمرض الصرع الذي يعاني منه.

تبلغ لمركز شرطة أبوالمطامير من المستشفى العام بوصول عبدالله بن صبحي بن سويلم العميري الحويطي، 25 عاما - بدون عمل، سعودي الجنسية، ومقيم بقرية العشرة آلاف، دائرة المركز، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود آثار خنق بالرقبة وأن سبب الوفاة هبوط بالدورة التنفسية والقلب.

بسؤال كل من: "خضرة.س.ش" 42 عاما - ربة منزل" والدة المتوفى "سعودية الجنسية"، و"محمد.د.ز" 20 عاما - فلاح "أحد أقاربهما"، ومقيمان بذات الناحية قررا بانتحار المتوفى شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة لكونه يعاني من مرض نفسي "صرع".

وأضافت والدة الشاب أنها حضرت ونجلها المتوفى لمصر وإقامتهما طرف الثاني لمعالجته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.