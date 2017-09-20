محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا مدارس" (صور)

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الفيوم – حسين فتحي:

افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم معرض "أهلا مدارس" الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة الغرفة التجارية والصندوق الاجتماعي بالفيوم وبالتنسيق مع محافظة الفيوم.

وتفقد المحافظ يرافقه المحاسب عبدالفتاح شرف مدير عام التموين، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، محتويات المعرض المخصص لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة والذي يستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.

وأشار المحافظ إلى أن لجنة من التموين زارت المصانع المشاركة في المعرض للحصول على أفضل الأسعار والمنتجات التي تتناسب مع محدودي الدخل.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين أن المعرض يحتوي على كافة احتياجات الطلاب من المنتجات والمستلزمات المدرسية والمكتبية والمنتجات الغذائية والملابس الدراسية والأحذية بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.