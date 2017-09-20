تعطل حركة المرور بالطريق الزراعي في القليوبية بسبب انقلاب سيارة نقل

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تعطلت حركة المرور على الطريق الزراعي في الاتجاهين بمدينة بنها أمام كوبري الفحص، بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بطوب طفلة، ونتج عن الحادث إصابة السائق، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتوقف حركة المرور على الطريق الزراعي أمام كوبري الفحص ببنها، إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بطوب الطفلة وتم إصابة السائق ونقله إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج.

وانتقلت أجهزة الأمن والمرور والمحليات بقيادة اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق