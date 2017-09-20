رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث عدد من الملفات

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عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ويناقش الاجتماع أيضًا استعداد الحكومة لبداية العام الدارسي الجديد المقرر بدايته يوم السبت القادم، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف لإحداث نهضة على كافة المستويات، إضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.

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كما يتطرق مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى بحث ومناقشة ما تم بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية بما يسهم في خفض الأسعار، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.