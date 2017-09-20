سفير أوكرانيا بالقاهرة: مصر شريك أساسي ونسعى لتعزيز التعاون

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أكد هينادي لاتي سفير أوكرانيا بالقاهرة اهتمام بلاده بتفعيل التعاون مع مصر، موضحًا أن هناك آفاقًا كبيرة لتعزيز التعاون في كافة المجالات من بينها الاستثمارات والتجارة والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي، معربًا عن ثقته من أن العلاقات بين الشعبين المصري والأوكراني سوف تشهد تطورًا بما يخدم مصلحة الجميع.

وقال السفير في كلمة ألقاها، أمس، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي لأوكرانيا - أن مصر تعد شريكًا سياسيًا وتجاريًا هاما لأوكرانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ بلغ التبادل التجاري بين البلدين 2.300 مليار دولار العام الماضي، مؤكدًا دعم "كييف" لخطوات الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب - لأن أوكرانيا تشهد مثلها أعمالًا إجرامية يرتكبها الإرهابيون وينتج عنها خسائر كبيرة.

وأضاف أن مصر وأوكرانيا كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي يتعاونان في العديد من القضايا الدولية، معربًا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة تبادل زيارات الوفود على مستوى الحكومة وعقد اللجنة الحكومية المشتركة، خاصة وأن هذا العام يشهد احتفال مصر وأوكرانيا بمرور 25 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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وأوضح "لاتي" أن الاستقرار والأمن هام في مصر بسبب تدفق السائحين الأوكرانيين لقضاء إجازاتهم في مصر، مشيرا إلى أن أوكرانيا لم تعلق رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة وقد تزايد أعداد السائحين الأوكرانيين عامًا بعد عام.