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شلل بالطريق الزراعي بعد انقلاب سيارة محملة بالطوب

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شلل بالطريق الزراعي بعد انقلاب سيارة محملة بالطوب شلل بالطريق الزراعي بعد انقلاب سيارة محملة بالطوب

التحرير

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تعطلت حركة المرور على طريق إسكندرية الزراعي في الاتجاهين، بمدينة بنها أمام كوبري الفحص، بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بطوب "طفلة"، ونتج عن الحادث إصابة السائق، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتوقف حركة المرور على الطريق الزراعي أمام كوبري الفحص ببنها، إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بطوب الطفلة.

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وانتقلت على الفور أجهزة الأمن والمرور والمحليات بقيادة اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية، لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، على الطريق باستخدام اللوادر لعدم تعطل حركة المسافرين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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