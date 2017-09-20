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بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب ميكروباص بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب ميكروباص بأسوان

10:38 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب ميكروباص بأسوان

مستشفى أسوان الجامعي

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من قرية الكوبانية بغرب أسوان، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض مدير إدارة البحث الجنائي بأسوان، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية «الكوبانية» التابعة لمركز أسوان، وأسفر عن إصابة كل من: محمود خليل حسب الله 27 عاما، مصطفى حسن عبدالنبى 18 عاما، وأحمد محمد أبازيد 17 عاما، وحسين محمود معوض 16 عاما، ومحمد قاسم مصطفى 27 عاما.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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