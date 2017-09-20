القبض على ٣ سائقين تحت تأثير المخدرات بالنزهة
القبض على ٣ سائقين تحت تأثير المخدرات بالنزهة
10:26 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017
حملة مرورية
كتب - فتحي سليمان وفتحي سليمان:
واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية، اليوم الأربعاء، لضبط المُخالفين المؤثرين في حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
وألقى رجال مباحث الإدارة، بقيادة اللواء علاء متولي، القبض على ٣ سائقين من متعاطي المواد المخدرة بمحور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة.
أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
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