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إصابة شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل بسيارة في منطقة السلام

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مصراوي Masrawy

إصابة شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل بسيارة في منطقة السلام

10:23 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

إصابة شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل بسيارة في منطقة السلام

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

أصيب شخصان يستقلان دراجة بخارية اصطدمت بسيارة أعلى الطريق الدائري للمتجه إلى منطقة السلام.

أسفر الحادث عن ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة السلام ودفعت إدارة المرور بالأوناش والخدمات لتيسير الحركة المرورية.

وتم نقل المصابين، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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