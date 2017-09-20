إصابة شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل بسيارة في منطقة السلام
إصابة شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل بسيارة في منطقة السلام
10:23 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
أصيب شخصان يستقلان دراجة بخارية اصطدمت بسيارة أعلى الطريق الدائري للمتجه إلى منطقة السلام.
أسفر الحادث عن ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة السلام ودفعت إدارة المرور بالأوناش والخدمات لتيسير الحركة المرورية.
وتم نقل المصابين، إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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