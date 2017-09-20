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بكين تبدأ تجربة لثلاثة خطوط مترو أنفاق بدون سائق في مناطقها الغربية

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مصراوي Masrawy

بكين تبدأ تجربة لثلاثة خطوط مترو أنفاق بدون سائق في مناطقها الغربية

10:10 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

بكين تبدأ تجربة لثلاثة خطوط مترو أنفاق بدون سائق في مناطقها الغربية

مترو

بكين - (د ب أ):

بدأت العاصمة الصينية، بكين اليوم الاربعاء اختبار ثلاثة خطوط للسكك الحديدية، تشمل قطارات أنفاق، بدون سائق وقطار أنفاق مغناطيسي وترام، والتي من المقرر إطلاقها جميعا في مناطقها الغربية، بحلول نهاية العام الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.

ويعتبر خط سكة حديد، يانفانج، الذي يبلغ طوله 6ر16 كيلومتر أول خط مترو أنفاق آلي بالكامل من نوعه في الصين مطور محليا ومن المقرر أن يربط بين منطقتي يانهوا وفانجشان جنوب غرب بكين وهو مصمم للسير بسرعة قصوى تبلغ 80 كيلومترا في الساعة.

أما الخط الثاني، فهو خط "إس.1" ويبلغ طوله 2ر10 كيلومتر.

ويبلغ طول الخط الثالث تسعة كيلومترات وهو "خط الضواحي الغربية" الذي يعبر العديد من المناطق السياحية المشهورة شمال غرب بكين.

ويخدم "خط الضواحي الغربية" أغراض السياحة والنقل العام.

ويوجد في بكين 19 خط مترو أنفاق يغطي 574 كيلومترا، قيد الخدمة، بينما سيتم بناء 20 خطا يغطي 350 كيلومترا خلال العام الجاري.

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