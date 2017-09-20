حركة المرور: ازدحام بالميرغني ونفق العروبة والكورنيش وكوبري أكتوبر

كتب - فتحي سليمان:

شهدت حركة السير صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة ومعدلات سير طبيعية على كافة المحاور بالقاهرة الكبرى، باستثناء بعض الطرق وسط تدعيمها بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أية أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.

وفي القاهرة شهدت معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق والميادين تسير بصورة طبيعية إلا أن كثافات متوسطة ظهرت بشارع صلاح سالم في الاتجاهين من منزل العروبة حتى نفق الميرغني والعكس نتيجة تعطل أتوبيس عند مطلع العروبة وتباطؤ حركة السيارات.

وظهرت كثافات متحركة بالكورنيش في الاتجاهين من أمام ماسبيرو حتى نفق كمال الدين؛ وكذا من فُم الخليج وحتى قصر العيني نتيجة دخول الموظفين الأجهزة المتواجدة هناك.

وشهد أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه مدينة نصر نتيجة تعطل سيارة أعلى وزارة المالية وتباطؤ حركة السيارات.

وكثفت إدارة المرور؛ الخدمات المرورية والدفع بالأوناش بمناطق الكثافات لرفع الأعطال والحوادث وتسيير الحركة المرورية، وعن باقي المحاور والميادين فهي تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الاعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة.

ويُنصح اتخاذ شارع النصر بمدينة نصر ومحور الأوتوستراد بديلا عن صلاح سالم للمتجه إلى مطار القاهرة للحاق برحلات الطيران، وفِي الطريق الدائري ظهرت تكدسات بالطريق الزراعي للمتجه إلى مطلع بنها.

وفِي الجيزة؛ تكدست السيارات أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس، للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارع الهرم وفيصل والجامعة والنيل.

وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أي مسارات لقائدي السيارات.