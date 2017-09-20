ريال مدريد يستقبل ريال بيتيس في مباراة عودة رونالدو

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يستقبل ريال مدريد، الخامس برصيد 8 نقاط، نظيره ريال بيتيس الـ12 برصيد 6 نقاط، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وذلك في تمام الساعة 22:00.

ويأمل ريال مدريد في تحقيق أول انتصار له في الدوري على ملعبه هذا الموسم بعدما سقط في فخ التعادل مرتين أمام كل من فالنسيا وليفانتي.

ويدرك رجال زين الدين زيدان، أنه لم يعد هناك هامش لإهدار المزيد من النقاط بعد فوز برشلونة الكاسح أمس على إيبار وتصدر الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 5 نقاط، فمن شأن أي انتكاسة أخرى أن تصعب من مهمة الدفاع عن اللقب مبكرًا.

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ويستعيد ريال مدريد في مباراة اليوم خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيشارك في أول مباراة له هذا الموسم في الدوري بعد انتهاء فترة إيقافه والتي بلغت 5 مباريات عقب طرده في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة.

ومنذ أن شارك رونالدو للمرة الأولى مع ريال مدريد في الدوري الإسباني في شهر أغسطس من عام 2009، خاض النجم البرتغالي في الدوري الإسباني في 265 مباراة سجل خلالها 286 هدفًا ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخين للمسابقة خلف نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وتمكن رونالدو من التتويج بلقب هداف الدوري الإسباني في 3 مواسم، وبالنظر إلى أرقامه التهديفية نجد أن موسم 2014- 2015 هو الأغزر تهديفيًا للنجم البرتغالي بعدما سجل في الدوري 49 هدفًا، بينما يعد إشبيلية الخصم المفضل له بعدما هز شباك الفريق الأندلسي في 23 مناسبة.