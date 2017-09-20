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حجازي يصطدم بالسيتي في كأس الرابطة.. ومواجهات سهلة لتشيلسي وآرسنال

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حجازي يصطدم بالسيتي في كأس الرابطة.. ومواجهات سهلة لتشيلسي وآرسنال حجازي يصطدم بالسيتي في كأس الرابطة.. ومواجهات سهلة لتشيلسي وآرسنال

التحرير

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تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعدما تأهلت أمس فرق ميدلسبره وبيرنلي وبورنموث وكريستال بالاس ووست هام وتوتنهام، بينما كان ليفربول أبرز المودعين.

وستكون ضربة البداية من مباراة حامل اللقب مانشستر يونايتد، الذي يستقبل بورتون ألبيون على ملعب أولد ترافورد.

ويأمل رجال جوزيه مورينيو، في مواصلة انطلاقتهم المميزة للموسم، وذلك بعد تصدر الدوري بعد 5 جولات مناصفة مع مانشستر سيتي إلى جانب تحقيق الفوز في أولى مبارياتهم في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن مانشستر يونايتد من التتويج بقب كأس الرابطة الإنجليزية 5 مرات من قبل آخرها الموسم الماضي، بينما لم يحصل بورتون ألبيون الناشط في دوري الدرجة الأولى على اللقب من قبل.

ومن جانبه يستقبل تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي نظيره نوتنجهام فورست الناشط في دوري الدرجة الأولى على ملعب ستامفورد بريدج.

وودع البلوز المسابقة الموسم الماضي من دور الـ16 بالخسارة أمام وست هام بنتيجة 2-1، وسبق وأن توج تشيلسي باللقب من قبل 5 مرات آخرها موسم 2014-2015، بينما توج نوتينجهام فورست باللقب 4 مرات من قبل أخرها موسم 1989- 1990.

وفي إطار نفس الدور يرحل مانشستر سيتي لمواجهة نظيره وست بروميتش الذي يلعب في صفوفه مدافع الأهلي السابق أحمد حجازي في مباراة صعبة للغاية على الفريقين.

وخرج مانشستر سيتي، الموسم الماضي من دور الـ16 بالخسارة أمام مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، بينما ودع وست بروميتش نسخة الموسم الماضي من دور الـ64 بالخسارة أمام نورثامبتون تاون الناشط حينها في دوري الدرجة الثانية بركلات الترجيح.

ويرغب مانشستر سيتي مثل مانشستر يونايتد في مواصلة انطلاقته القوية للموسم وذلك من خلال تصدره جدول الترتيب في الدوري وإكتساح فينورد برباعية نظيفة في أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا.

وتوج مانشستر سيتي بلقب المسابقة من قبل 4 مرات أخرها موسم 2015- 2016، بينما توج وست بروميتش باللقب مرة واحدة عام 1966.

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وبدروه يستقبل آرسنال نظيره دونكاستر روفرز على ملعب الإمارات بحثًا عن تحقيق الانتصار في ظل البداية الضعيفة للمدفعجية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وودع آرسنال نسخة الموسم الماضي من ربع النهائي بالخسارة على ملعبه أمام ساوثهامبتون الذي وصل إلى المباراة النهائية بثنائية دون رد.

ولم يتوج آرسنال باللقب سوى مرتين فقط آخرها موسم 1992- 1993، وذلك على الرغم من امتلاك المدفعجية الرقم القياسي كأكثر فريق توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 12 مناسبة سابقة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية:

(إيفرتون × سندرلاند) الساعة 20:45

(آرسنال × دونكاستر روفرز) الساعة 20:45

(تشيلسي × نوتينجهام فورست) الساعة 20:45

(وست بروميتش × مانشستر سيتي) الساعة 21:00

(مانشستر يونايتد × بورتون ألبيون) الساعة 21:00

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التحرير

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